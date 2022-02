Cancro Infantil foi lembrado no Bessa

A luta ao cancro infantil foi alvo de uma homenagem antes da receção do Boavista ao Benfica. Os jogadores do conjunto da casa, assim como a equipa de arbitragem, saíram dos balneários e entraram em campo com camisolas alusivas a essa causa.Esta homenagem foi uma iniciativa conjunta do emblema do Bessa com a Lions Clube da Boavista, aquele que é o parceiro oficial dos axadrezado no âmbito do Boavista Mais Solidário.