Cannon avança com rescisão unilateral e alega salários em atraso: Boavista quer provas em Tribunal

Reggie Cannon terá entrado com um pedido de rescisão unilateral de contrato com o Boavista, alegando ordenados em atraso e considera-se a partir deste momento um "jogador livre" para decidir o seu futuro.A notícia foi avançada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em assuntos de mercado, vincando até que o internacional norte-americano tem vários clubes interessados nos seus serviços e está a tratar do seu futuro.Os axadrezados, todavia, desmentem em absoluto, registando que todos os ordenados foram pagos a tempo e horas e não acusando, por agora, qualquer pedido formal de rescisão por parte do jogador ou de qualquer seu representante."Para quem disse numa entrevista muito recente que queria ser capitão do Boavista na próxima época, estou muito surpreendido com esta notícia, mas é uma decisão do jogador, que agora terá de comprovar em tribunal. O Boavista tem os salários em dia e está completamente tranquilo quanto a esta matéria", registou Vítor Murta a, dando por concluído este assunto.Com 25 anos, Cannon tem contrato com os axadrezados até 2025 e cumpriu as últimas três épocas no Bessa, acumulando um total de 89 jogos oficiais em todas as competições. O internacional norte-americano, de resto, é uma das referências do plantel e tem, de facto, clubes interessados na sua contratação, mas não chegou qualquer proposta concreta à SAD boavisteira nesse sentido.