Cannon viajou sem jogar

A viagem de Cannon até à Costa Rica, para estar com a sua seleção no jogo que confirmou o apuramento dos Estados Unidos para o Mundial do Qatar, era algo que não estava nos planos de Petit, uma vez que deixou a presença do lateral no jogo em Famalicão ainda mais dúvida e logo para um confronto em que o treinador já não pode contar com Javi García e Porozo, ambos a cumprir castigo. Recorde-se que Cannon acuou positivo à Covid-19 já no estágio da sua seleção, falhou o primeiro jogo desta jornada frente ao Panamá, mas depois de cumprir o isolamento continuou nos convocados por decisão expressa do selecionador Gregg Berhalter que, no entanto, nem sequer incluiu o nome de Cannon na ficha do jogo na Costa Rica, realizado na madrugada de ontem.