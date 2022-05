CD abre processo de inquérito ao Boavista por incumprimento no pagamento de Chidozie ao FC Porto

De resto, o nosso jornal sabe que o Boavista está tranquilo e que tudo será resolvido e esclarecido em poucos dias, até porque existe uma boa relação entre as administrações das duas SAD.

O Conselho Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol informou, esta segunda-feira, a "instauração de processo de inquérito, na sequência de participação efetuada pela Futebol Clube do Porto – Futebol SAD, tendo por objeto apuramento de factualidade participada relacionada com eventual incumprimento contratual".Segundo apurou, a queixa do FC Porto foi feita contra o Boavista e deve-se a incumprimento no pagamento do defesa-central Chidozie. Recorde-se que o negócio foi feito por cinco milhões de euros.