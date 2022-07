César: «Chego ao Boavista no momento certo da minha carreira»

César chega ao Boavista “muito motivado” e “preparado para ajudar” o clube a cumprir os objetivos. Aos 30 anos e depois de um passado de muitas conquistas, diz estar “entusiasmado” por ter a possibilidade de “cumprir o sonho de jogar na Europa” num dos “maiores clubes de Portugal”.

Boas sensações: “Tinha uma vontade enorme de vir para o Boavista e estou muito feliz pela forma como fui recebido pelo presidente, direção e toda a estrutura. Estou com boas sensações e muito entusiasmado. Jogar na Europa era um sonho, mas ter a oportunidade de o fazer num dos maiores clubes de Portugal é perfeito. Estou muito grato pela oportunidade que me estão a dar e vou fazer tudo para estar à altura deste desafio”

Grande expectativa: “Tenho uma grande expectativa relativamente ao que podemos fazer. O Boavista tem uma história incrível e eu também quero vir a fazer parte dela. Para isso, quero ajudar com o meu trabalho, mas sempre a pensar na equipa e nos seus objetivos. Já passei por outros clubes vencedores e sei da importância de se ter um grupo forte e coeso para se ter sucesso. É isso que eu prometo, colocar sempre o coletivo à frente do individual.”

Momento certo: “Chego ao Boavista no momento certo da minha carreira. Sinto-me mais maduro e experiente. Também venho com a noção de que o Boavista tem excelentes guarda-redes no seu plantel, como é o caso do Bracali. Por isso, quero fazer bem o meu trabalho e ajudar os meus colegas a também serem melhores a cada dia que passa. Vim para viver os melhores momentos da minha carreira e estou preparado para defender o Boavista até ao fim.”

Adeptos exigentes: “Fiquei muito surpreendido com o Estádio, é espetacular e já me imaginei a jogar naquele relvado com os nossos adeptos. Sei que eles são exigentes, mas isso é bom, porque nos faz ser ainda melhores. Como já disse, estou entusiasmado com este novo desafio na minha carreira e não vejo a hora de começar a sentir o apoio dos adeptos.”