César oficial com contrato de dois anos

César está confirmado como reforço do Boavista.O clube do Bessa já oficializou a aquisição do guarda-redes brasileiro com um contrato de dois anos, ou seja, até ao final da temporada de 2023/24.Aos 30 anos, César chega proveniente do Bahia, depois de ter feito grande parte da sua carreira ao serviço do Flamengo, onde chegou com apenas 17 anos e se estreou como profissional em 2013.Os axadrezados destacam as conquistas da carreira do novo reforço que irá lutar pela titularidade com o compatriota Bracali."César Bernardo apresenta um vasto leque de troféus no seu palmarés, todos eles conquistados ao serviço do Flamengo (que representou durante 12 anos), incluindo uma Copa Libertadores, uma Recopa Sudamericana, dois títulos do Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.Para além disso, o guarda-redes foi internacional Sub-20 pelo Brasil, seleção pela qual conquistou, em 2011, o Campeonato do Mundo da categoria, após uma final disputada frente a Portugal."