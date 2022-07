Chidozie ainda é esperado no Bessa

O caso de Chidozie continua por esclarecer em definitivo no Bessa, mas o central nigeriano está autorizado a voltar mais tarde ao clube, caso entretanto não seja encontrada uma solução para o futuro.



Chidozie esteve emprestado ao Alanyaspor na última época, onde cumpriu 22 jogos e marcou um golo, mas o clube turco não exerceu a cláusula de compra do passe, avaliado em 4 milhões de euros e o internacional nigeriano estará de regresso ao Boavista, caso não haja qualquer movimentação de mercado que justifique o contrário.

Recorde-se que Chidozie, agora com 25 anos, esteve ligado ao FC Porto desde 2014 e até ao final da época 2020/21, aí já emprestado pelos dragões aos axadrezados, mas com uma cláusula de compra do passe obrigatória no valor de 5 milhões de euros e que seria exercida nesse verão de 2021.

Chidozie assinou depois um contrato com o Boavista de longa duração e que dura até 2025, cumprindo ainda 3 jogos na época passada pelos axadrezados antes de ser emprestado ao Alanyaspor.