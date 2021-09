Chidozie está de saída do Boavista: defesa já chegou à Turquia

As redes sociais do Alanyaspor mostram que Chidozie Awaziem já está em solo turco, tendo aterrado de… jato privado.





Hos geldin Awaziem!



?? Yeni transferimiz Chidozie Collins Awaziem, aksam saatlerinde özel bir jetle Antalya Havalimani'na geldi. pic.twitter.com/erDIH7DinH — Aytemiz Alanyaspor ?? (@Alanyaspor) September 8, 2021

Foi desta forma que os turcos de Alanya apresentaram a nova contratação proveniente do Boavista, mesmo no último dia do mercado no país.A oficialização e as fotos com a camisola do novo clube do internacional nigeriano devem estar para breve.