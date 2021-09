Chidozie oficializado no Alanyaspor

Depois de ser apresentado pelos turcos do Alanyaspor durante o dia de ontem, através de um vídeo nas redes sociais, Chidozie foi oficializado como o novo reforço do clube, e já se fez ouvir:





"Estou muito contente por ser recebido desta maneira, e por chegar a um lugar tão bonito". Disse o internacional nigeriano, que chega por empréstimo do Boavista até ao final da época 2021/22.O jogador de 24 anos admitiiu também que já sabia da história e dos sucessos do Alanyaspor até porque, recorde-se, o central já atuou pelos turcos do Goztepe a título de empréstimo do Porto, em 2018/19.Chizodie adicionou "quando a oferta chegou, nem tive que pensar, aceitei-a imediatamente".Por fim, o defesa central terminou por alertar que é um jogador imediato e que já está pronto para jogar a qualquer momento.