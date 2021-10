Cinco jogadores do Boavista convocados para as seleções

O Boavista anunciou esta segunda-feira a convocatória de cinco elementos do seu plantel para as partidas internacionais a ter lugar na pausa dos principais campeonatos.





É de salientar a situação dos guardiões João Gonçalves, convocado para a seleção sub-21 de Portugal e Alireza Beiranvand, titular habitual pela seleção iraniana. Nesse sentido, o português procura continuar a afirmar-se na seleção das quinas como guarda redes principal, esperando transportar essa aposta para as opções de João Pedro Sousa. Já Beiranvand conseguiu convencer o técnico do xadrez a dar-lhe essas oportunidades. Ou seja, sendo habitual titular no Irão, conseguiu impor-se de forma a agarrar a titularidade da baliza axadrezada nas últimas partidas pelas panteras.Os outros elementos são Makouta, Kenji Gorré e Marcelo Djaló, convocados respetivamente para o Congo, Curaçau e Guiné-Bissau, onde irão disputar encontros relativos à qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022