CMVM investiga entrada de ex-dono do Lille na SAD do Boavista

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) abriu uma investigação à entrada do empresário Gérard Lopez na SAD do Boavista, avança esta sexta-feira o 'Jornal Económico'.





Segundo aquela publicação, o regulador do mercado de capitais suspeita que o empresário e ex-dono do Lille já controla 51% do clube, havendo receios de "opacidade" na estrutura acionista dos axadrezados.