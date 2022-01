Conselho de Disciplina confirma um jogo à porta fechada no Bessa

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF confirmou esta terça-feira a sanção de um jogo à porta fechada com que já havia castigado o Boavista, assim como a multa de 2.040 euros. O recurso apresentado pela SAD foi julgado como improcente, pelo que esta deverá avançar agora com um novo recurso, provavelmente para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).Porém, esse é um tema para abordar internamente nas próximas horas até porque a decisão só foi conhecida esta noite. A sanção diz respeito a irregularidades no sistema de vídeovigilância na partida com o Belenenses SAD, em outubro último.