Cristiano Fitzgerald renova com o Boavista até 2026

O Boavista oficializou a renovação de contrato com Cristiano Fitzgerald por quatro temporadas, sendo que o extremo fica agora vinculado ao clube do Bessa até 2026. Cristiano Fitzgerald, de apenas 19 anos, chegou aos axadrezados há cinco anos. Na época passada sagrou-se campeão nacional da 2ª divisão de juniores pelos axadrezados e no último defeso foi um dos seis elementos dessa equipa que o técnico Petit fez questão de promover ao plantel profissional.Trânsito ainda sem expressão na equipa principal, mas que Fitzgerald espera diluir dentro de muito pouco tempo."Estou muito feliz e orgulhoso. Renovar com o Boavista é um momento incrível. Estou aqui há muitos anos, desde os sub-15, e parece um sonho ter a oportunidade de representar um clube tão grande como este. Esta renovação mostra a confiança que depositaram em mim e quero agradecer muito a toda a estrutura e ao presidente por esta oportunidade. Significa muito para mim e tenho o objetivo de evoluir ainda mais nesta casa", referiu o jovem jogador à comunicação axadrezada, sem esconder "a ambição de um dia poder jogar oficialmente na equipa principal do Boavista": "Tenho a noção de que é preciso trabalhar muito para chegar a esse nível e dou o melhor de mim todos os dias para evoluir como jogador e ter o máximo de minutos que conseguir".