De Santis no Cartagena

Jeriel De Santis cedido por uma época ao FC Cartagena ??



Boa sorte, ! #BoavistaFC — Boavista FC (@boavistaoficial) August 19, 2022

O Boavista oficializou o empréstimo do avançado Jeriel de Santis aos espanhóis do Cartagena, sendo que o acordo com o emblema de Múrcia é válido por uma temporada.O jogador venezuelano, de apenas 20 anos, chegou ao Bessa em 2020, inicialmente para representar a já extinta equipa de sub-23, mas o seu potencial rapidamente despertou as atenções de Jesualdo Ferreira, pelo que acabou por ser promovido ao conjunto profissional.Ideia de maturação que o técnico Petit deu continuidade ao permitir a Jeriel de Santis realizar 18 desafios pelo Boavista na época passada, como também ficou expressa a ideia da necessidade de jogar com mais regularidade para poder evoluir as suas capacidades consistentemente.