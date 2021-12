Do palco Champions aos indoor games: Paulo Sousa longe dos relvados mas dentro do pavilhão

O palmarés de Paulo Sousa ao serviço do Boavista fala por si. Foram 313 jogos (só Manuel Barbosa, com 380, tem mais), oito deles na Liga dos Campeões e muitos mais com a braçadeira de capitão. Num desses encontros, levantou no Jamor uma das duas Taças de Portugal que conquistou ao serviço dos axadrezados. É, por tudo isto, considerado um dos mais históricos jogadores do clube e foi recentemente eleito pelos adeptos o melhor lateral-direito que já vestiu a camisola do Boavista. Agora com 54 anos e na ‘reforma’ desde os 40, contou a Record o rumo que deu à vida depois de pendurar as chuteiras. E é alternativo, no mínimo."Nunca quis andar de carteira debaixo do braço, ser adjunto ou ser treinador. O futebol de hoje em dia vai por caminhos que não estão de encontro com a minha forma de ser e de pensar. Joguei até aos 40 anos e depois surgiu a oportunidade de vir trabalhar para o Oporto Indoor Games. Mais tarde surgiu a oportunidade de isto passar para nova gerência e falei com o Tó Luís [ex-guarda-redes do Boavista]. Ele ficou à frente e eu ajudo desde então. É assim há 15 anos e não podia estar mais feliz. Passo cá os dias, convivo com as pessoas e jogo, que é o que gosto mais de fazer", disse Paulo Sousa sobre um espaço que se divide em dois campos de futsal, onde também decorrem torneios de badminton e festas para crianças. "Agora é que me divirto. Antes, quando jogava, o profissionalismo impedia que tirasse total prazer do jogo, o importante, claro, era ganhar. Agora faço umas ‘cuecas’, levo algumas também e bebo umas cervejas com os amigos. É perfeito", vincou.Apesar de não ser presença habitual no estádio, Paulo Sousa garante que continua a acompanhar de perto a vida do Boavista. "Prefiro ver os jogos aqui, no meu canto e enquanto bebo umas cervejas com os amigos", revela o ex-internacional português, que saúda o regresso de Petit ao clube: "Identifica-se com o Boavista e tem aquela mística de antigamente, que agora parece perdida. Há demasiados jogadores emprestados, que um ano estão cá e que no outro já vão embora. Têm de apostar na formação, senão não vão a lado nenhum..."Localizado na Rua Eng. Ferreira Dias, o Oporto Indoor Games é "um espaço de gente do futebol para todas as pessoas que gostem de futebol". E por lá já passaram muitos antigos e atuais craques da bola, como atestam as várias fotografias que estão expostas numa das paredes do pavilhão. Bruno Fernandes jogou lá com amigos no dia em que voltou ao Sporting após ter rescindido contrato e também João Moutinho já por lá passou para matar o vício pela bola. "O Cardinal também costuma vir cá, mas é para ver o filho jogar. E o Jorge Gabriel é presença assídua, até fizemos um jogo recentemente", conta-nos Paulo Sousa, que não esconde o orgulho no espaço onde faz "de muleta" a Tó Luís, proprietário do pavilhão, um ex-colega no Boavista que ficou "amigo para a vida". *