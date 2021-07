Elis e Mangas seguem para o Bordéus

A hipótese foi levantada esta tarde pelo L'Équipe e já confirmada em absoluto por Record: Alberth Elis e Ricardo Mangas vão prosseguir a carreira no Bordéus, deixando de pertencer aos quadros do Boavista, mas ficando na mesma como ativos do investidor Gérard Lopez que, além de acionista maioritário na SAD do Bessa, comprou recentemente a maioria da Sociedade que gere o clube francês do qual é proprietário neste momento.





Depois de Admar Lopes, que era diretor-geral da SAD axadrezada, ter assumido o cargo de diretor desportivo do Bordéus, seguem-se agora as transferências de Elis e Mangas, que devem assinar pelos Girondinos um contrato de quatro anos, sendo que no caso de Mangas está ainda em aberto a hipótese de seguir por empréstimo para França, com opção de compra no final da temporada.Recorde-se que os dois jogadores tinham vínculo com os axadrezados até 2024 e foram contratados há um ano, precisamente no início da relação de estreita colaboração de Gérard Lopez com a SAD axadrezada para a formação do plantel de 2020/21.Elis (32 jogos e 8 golos) e Mangas (28 jogos e 4 golos) foram duas das maiores figuras da equipa na época passada e, curiosamente, estavam ambos em recuperação de lesões nesta pré-época, mas o esquerdino até já alinhou esta manhã no jogo-treino dos axadrezados, na Trofa.Refira-se que o Boavista tinha propostas concretas para a venda de Elis, nomedamente de Inglaterra, mas esta será certamente aceite, até porque será na ordem dos 9 milhões de euros, muito perto dos 10 milhões estipulados, e uma forma dos axadrezados desbloquearem em definitivo o impedimento que têm neste momento para inscrever novos jogadores na Liga, isto depois do encaixe de cerca de 1 milhão de euros com a transferência de Paulinho para os sauditas do Al-Shabad.