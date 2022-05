«És uma vergonha»: a frase que valeu um mês de suspensão a Petit

Petit não vai voltar ao banco do Boavista esta temporada. O técnico axadrezado foi suspenso esta terça-feira por um mês pelo Conselho de Disciplina da FPF - e multado em 4080 euros -, devido a "gestos e/linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva" para com Tiago Martins, o árbitro da partida com o Moreirense . Em causa, segundo o relatório do juiz da partida, está a frase "és uma vergonha", que motivou inclusivamente a sua expulsão nessa partida.Desta partida resultou ainda a suspensão por um jogo e multa de 612 euros a Sebástian Pérez, igualmente por "linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e ou grosseiros". No caso em direção ao quarto árbitro, com a frase "vocês são uma vergonha, vocês são uma vergonha", isto segundo o relatório do juiz da partida.