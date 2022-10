Espanhol vai pagar 768,7 mil euros por 39% da SAD do Boavista que vale 28,6 milhões negativos

O empresário espanhol Gérard Lopez Fojaca, através da sociedade Jogo Bonito, terá de pagar 768.712 euros para a compra de 39,22% do capital da SAD do Boavista.





Isto porque a contrapartida mínima calculada pelo auditor independente seria de apenas um cêntimo, o valor mínimo nominal de uma ação.Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a CMVM refere que o auditor indica que a avaliação do capital próprio da Boavista SAD "é negativo em todos os cenários analisados". Mais. O auditor assinala que "a avaliação de acordo com o melhor cenário atribui um valor à Boavista SAD de 28,6 milhões de euros negativos", pelo que "se atribui o valor por ação de 1 cêntimo correspondente ao valor mínimo nominal de uma ação, em termos legais".Assim, uma vez que a contrapartida mínima fixada pelo auditor é inferior ao valor unitário de 0,56 euros constante do acordo de compra e venda "que esteve na origem da aquisição do controlo da Boavista SAD", o valor a pagar no âmbito da OPA obrigatória não poderá ser inferior a 0,56 euros.Desta forma, Gérard Lopez terá de desembolsar 768.712 euros para comprar as 1.372.700 ações da SAD "axadrezada" alvo da oferta. O empresário espanhol já é detentor de 50,78% do capital da SAD, adquiridos por um milhão de euros, a que correspondem 0,56 euros por ação."O procedimento relativo ao registo e tendente ao lançamento da referida oferta se encontra em curso", conclui a CMVM.