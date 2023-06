Faleceu Manuel do Laço, o popular adepto do Boavista

Manuel do Laço deixou-nos fisicamente, mas nunca deixará de habitar nos nossos corações e nas nossas memórias. Os grandes nunca morrem.



Faleceu Manuel do Laço, o mítico adepto do Boavista que era um dos mais populares do futebol português. Tinha 75 anos. O Boavista emitiu, há instantes, uma nota de condolências, sendo que Vítor Murta, o presidente dos axadrezados, também deixou uma mensagem no Twitter.À família enlutada,apresenta sentidas condolências."Hoje é um dia muito triste para o Boavista. É com profunda tristeza e sentimento de enorme pesar que o Boavista informa sobre o falecimento de Manuel do Laço, sócio n.º 14 e figura histórica e carismática do nosso clube.Manuel do Laço deixou-nos fisicamente, mas nunca deixará de habitar nos nossos corações e nas nossas memórias. Os grandes nunca morrem. Hoje todos choramos a tua partida, mas amanhã celebraremos e honraremos o teu enorme Amor pelo Boavista.Até sempre, Manuel do Laço."