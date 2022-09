Fary Faye fala em "bom grupo" na Allianz Cup mas lembra: «Só depois de começarmos a jogar é que vemos»

Fary Faye marcou presença no sorteio da Allianz Cup , que aconteceu esta sexta-feira no Porto, em representação do Boavista e, apesar da satisfação com o grupo que calhou em sorte aos axadrezados - com V. Guimarães, B SAD e Vilafranquense -, deixou um alerta."Penso que estamos num bom grupo, mas como costumo dizer só depois de começarmos a jogar é que vemos. Vamos ter um bom jogo com o V. Guimarães, espero que seja um grande jogo e que o Boavista vença", afirmou o diretor-desportivo do clube do Bessa, recordando o trajeto da época passada."No ano passado foi muito bom para o clube e para os adeptos estarmos na final four. Isso foi muito interessante para todos os boavisteiros voltarem a sentir esse prazer e esperamos este ano voltar a conseguir a mesma coisa. Se acontecer, seria muito bom. Esta competição é muito interessante para todos os clubes e temos de lhe dar importância e fazer um bom percurso como fizemos no ano passado", concluiu.