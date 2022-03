FIFA condena Boavista a pagar 200 mil euros a Adil Rami

A Rádio Monte Carlo (RMC) avança que a FIFA condenou o Boavista a pagar uma indemnização de 200 mil euros a Adil Rami, defesa-central internacional francês, que hoje joga no Troyes, de França.Segundo a mesma fonte, existe um prazo limite, até ao próximo dia 19 deste mês, para o cumprimento do pagamento, sob pena dos axadrezados ficarem impedidos de contratar jogadores.Em causa está, refere a RMC, o incumprimento por parte do Boavista do acordo estabelecido entre as partes aquando da rescisão do vínculo, em julho passado, após Rami ter estado uma época ao serviço do emblema do Bessa, tendo feito 22 jogos oficiais.