Filipe Ferreira de regresso

O regresso de Filipe Ferreira em treino integrado com o restante plantel do Boavista, ainda com ligeiras limitações, foi a grande novidade do dia seguinte ao empate com o Chaves. Titular nas três primeiras jornadas da Liga, o defesa-esquerdo, de 32 anos, está fora das opções desde novembro do ano passado e tem apenas quatro jogos esta época, o último frente ao Vizela a 30 de outubro, onde entrou a um minuto do fim.

Entretanto, Makouta viu o 5º cartão amarelo e é uma baixa certa na receção de domingo, ao Portimonense. * A.M.