Filipe Ferreira, defesa do Boavista, reconheceu que a diferença entre o Sporting e os axadrezados no duelo desta noite () esteve na finalização e que isso é que justifica a derrota sofrida."Entrámos bem no jogo, a primeira oportunidade de golo é nossa, podíamos ter chegado ao 1-0. Recordo-me de outro lance da área, pelo Porozo, mas foi uma primeira parte equilibrada. Viemos para jogar jogo-a-jogo e tentar levar daqui pontos. Na segunda parte, o Sporting entrou melhor e faz um golo, depois faz o segundo. Não conseguimos nenhum ponto, mas tivemos boa atitude", assumiu, em declarações à Sport TV.