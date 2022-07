Filipe Ferreira: «O objetivo é fazer melhor do que na época passada»

Filipe Ferreira espera que o Boavista consiga fazer uma temporada melhor do que na temporada passada. Essa é ambição dos axadrezados e é nessa meta que está colocado o foco do plantel."Já não faço uma pré-época completa há algum tempo. Cheguei mais tarde o ano passado, numa fase de menos carga. Sobre este ano, está a ser exigente, a dar carga aos jogadores, para aguentarem e estarem melhor durante a época.""A exigência é física, é atingir o mais rapidamente possível os valores ideais físicos para a competição, para entrarmos bem no campeonato. Isso é o que tem sido pedido. Quanto ao resto, ainda não trabalhámos tudo. Mas temos uma boa base do ano passado, já sabemos as ideias do míster. E quem chegou foi bem recebido e vai ajudar.""São alguns reforços, foram bem recebidos. Tentamos receber toda a gente. Têm-se sentido bem, estão a evoluir bem e estão a dar boas indicações para fazerem uma boa época.""Temos sempre o objetivo de entrar em todos os jogos para ganhar. Vamos tentar fazer melhor do que no ano passado e é nisto que temos de nos focar""O Petit é um treinador que conhece bem o clube, mas queremos entrar em todos os jogos para ganhar. Estamos focados em trabalhar bem na pré-época para tentar entrar o melhor possível no campeonato. Vamos tentar fazer melhor do que no ano passado.""Espero ser útil, estou aqui para fazer o meu trabalho. Tal como em todas as épocas. Quero estar bem fisicamente para corresponder quando for preciso.""Estou aqui para fazer o meu trabalho. Este ano temos melhores jogadores para as várias posições. Aumenta competitividade e isso é saudável. Eu estou focado no meu trabalho.""Condições tem de haver. Agora, estamos focados em começar bem, em dar continuidade e depois logo se vê. Mas o objetivo é jogo a jogo e fazer melhor do que no ano passado.""Tem que ver com situações contratuais, de terminar contrato e chegar mais tarde. Também devido à Covid, que alterou a forma de fazer uma pré-época. Mas esta estabilidade é sempre importante e começar de início é sempre bom.""Penso que sim. Estou aqui para fazer o meu trabalho, tento dar o meu melhor. As pessoas gostam de mim e eu também gosto de aqui estar"