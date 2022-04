Filipe Ferreira renova até 2023

O Boavista oficializou a renovação de contrato com o lateral Filipe Ferreira até 2022/23. Projeto de continuidade que o defesa, de 31 anos, encara como o "reconhecimento do trabalho desenvolvido" sob o comando do técnico Petit."Estou muito contente por ter a possibilidade de continuar a representar um grande clube como o Boavista e prometo continuar a dar sempre o máximo em prol da equipa", afirmou Filipe Ferreira à comunicação axadrezada, para logo de seguida destacar o "excelente grupo de trabalho e união" dos axadrezados."Este é um clube especial e que tem nos seus adeptos uma das suas principais forças. Eles são exigentes, mas estão sempre connosco, nos bons e nos maus momentos. Uma força incrível para os jogadores, como aconteceu ainda no último jogo. Para além disso, não nos falta nada. Temos todas as condições para fazer um bom trabalho e também foi por isso que quis continuar pelo menos por mais um ano", explicou Filipe Ferreira.Grau de satisfação elevado a um jogo de alcançar a simbólica fasquia de 200 jogos na Liga Bwin, mas com a determinação de prolongar esse desempenho por muitos mais desafios."Trabalhamos todos os dias nos limites e toda a gente dá o máximo. Apoiamo-nos sempre uns aos outros e isso vê-se sobretudo nos momentos em que os resultados não são tão bons, coisa que felizmente esta época não tem acontecido muito. Por isso é que temos feito uma boa temporada, mas ainda queremos mais", referiu Filipe Ferreira