FPF abre processo disciplinar ao Boavista por "eventual fraude na celebração de contratos"

O Conselho de Disciplina da FPF anunciou ter aberto um processo disciplinar à Boavista SAD, "tendo por objeto eventual fraude na celebração de contratos e eventuais falsas informações à Liga". Segundo apurámos, estará em causa informação respeitante a pagamentos a uma equipa técnica, cuja eventual irregularidade foi detetada no controlo financeiro do meio da época 2019/20.Recorde-se que Lito Vidigal iniciou essa temporada no comando técnico, depois de ter entrado no Bessa no início de 2019, tendo saído em dezembro desse ano e dando lugar a Daniel Ramos.Este PD surge na sequência de um processo de inquérito que tinha sido instaurado a 17 de fevereiro de 2020 e demorou praticamente dois anos a ficar concluído, com o caso a evoluir agora para processo disciplinar."O processo foi enviado, dia 2 de fevereiro 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", aponta ainda a nota emitida pelo CD da FPF.