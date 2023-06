Funeral de Manuel do Laço será esta quarta-feira

Já estão agendadas as cerimónias fúnebres de Manuel do Laço, o carismático adepto do Boavista que morreu este domingo , aos 75 anos, e que gerou um profundo sentimento de pesar entre os axadrezados, mas também entre outros protagonistas do futebol português.De acordo com nota divulgada pelo Boavista nas redes sociais, as cerimónias arrancam esta terça-feira, pelas 11 horas, na capela funerária do Santíssimo Sacramento, na Rua Guerra Junqueiro, com o funeral a estar agendado para as 14h30 de quarta-feira, no cemitério de Agramonte, na zona da Boavista.