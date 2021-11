Gérard Lopez equaciona vender Mouscron

Gérard Lopez, investidor do Boavista que é também dono do Mouscron, está a estudar a possibilidade de vender o clube da Bélgica. A informação foi veiculada pelo jornal Le Soir, daquele país, que relata ainda um atraso no pagamento dos salários de outubro a jogadores e funcionários.Ironicamente a situação surge no melhor período da época para o Mouscron, que, apesar de último classificado da 2.ª Liga do país, após a despromoção da última época, vem de duas vitórias consecutivas.