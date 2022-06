Gérard Lopez garante que o Boavista vai poder inscrever jogadores

Durante uma entrevista à rádio francesa RMC, Gérard Lopez, acionista maioritário da SAD do Boavista, falou sobre o seu papel na gestão dos clube em que está envolvido, abordando, entre outro temas, as notícias do clube do Bessa estar impedido de inscrever jogadores devido a uma dívida a Adil Rami."O clube recebeu apenas na segunda-feira a autorização para participar no campeonato e também terá sua autorização para comprar jogadores", garantiu, antes de relembrar o seu impacto na formação axadrezada: "É o quinto clube que salvei da descida e o presidente já disse muitas vezes que o dinheiro que investimos salvou o clube."Gérard Lopez apontou depois o dedo aos críticos. "As pessoas que me criticam no Boavista são pessoas que nunca colocaram um tostão onde quer que seja e são pessoas que criticam facilmente, porque criticar não é pagar", referiu, continuando: "Hoje o clube está na primeira divisão, com bons jogadores e a começar a desenvolver a escola de futebol, com os sub-13 campeões e sub-17 que subiram para a primeira divisão."Sobre um possível conflito entre si e Adil Rami, internacional francês, Lopez explicou que o diferendo é sim entre o clube e o jogador. "Ele não está em conflito comigo, porque não faço parte do conselho de administração do clube. É um clube gerido de forma autónoma. Não participo em nenhuma reunião, porque há uma enorme diferença entre ser proprietário e tomar decisões", disse, admitindo, contudo, que lhe foi transmitido que "houve mau comportamento" do defesa, embora tenha reiterado que não pode confirmar essa situação, porque nunca falou com o jogador.