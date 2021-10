Gerárd Lopez: o sonho europeu, os 15 milhões investidos e uma garantia sobre Vítor Murta

Gérard Lopez está em Portugal e, esta segunda-feira, deslocou-se ao Estádio do Bessa para assistir ao jogo entre o Boavista e o Belenenses SAD. O acionista maioritário da SAD axadrezada falou aos jornalistas antes da partida e traçou os objetivos a curto, médio e longo prazo para o clube.





"Quando surgiu a proposta de fazer negócio com o Boavista, fomos a fundo. Está relacionado com a credibilidade que Portugal tem no mundo futebolístico. A capacidade de formar jovens jogadores. É uma liga muito competitiva. O Boavista é um histórico, que tem adeptos fantásticos, um estádio incrível. Foi uma oportundiade que não quisemos falhar.""O Boavista tem de voltar a jogar na Europa. Queremos estar lá, fazendo investimentos inteligentes. Também investindo nos campos de treinos para darmos mais capacidade aos jovens da formação, porque o clube também deve viver da formação. Tem que ser um clube importante em Portugal.""Sim, mas vai ser um Boavista diferente. Gostaria de ter um Boavista muito forte em Portugal.""Já investimos 15 milhões de euros no clube, vamos continuar a fazer investimentos inteligentes. Mas temos de subir de forma controlado, para ficarmos lá em cima. Tem de ser uma construção sólida.""Ajudou-me imenso e sabe muito bem o que está a acontecer no clube. Nunca houve a hipótese de não ser ele o presidente."