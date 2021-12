Gustavo Sauer e o momento do Boavista: «A atitude dos jogadores mudou»

Uma das figuras da época axadrezada até ao momento, Gustavo Sauer justificou a melhoria nos resultados do Boavista, que somam duas vitórias consecutivas, com as mudanças no comportamento dos jogadores que compõem o plantel agora às ordens de Petit."O que mudou a atitude dos jogadores. Analisámos o que vínhamos a fazer de errado e conseguimos dar uma boa resposta. Felizmente conseguimos a vitória nos últimos dois jogos e as coisas têm corrido bem. Temos melhorado e ainda temos margem para evoluir ainda mais", referiu, à margem dos treino aberto desta quinta-feira.O extremo de 28 anos, que já leva sete golos esta temporada, salientou ainda a vontade de fazer o Boavista subir na tabela e mostrou-se satisfeito com o momento de forma atual. "Boavista é uma equipa grande e temos lutado para colocar o Boavista num lugar melhor. Passo a passo vamos conseguir o objetivo principal. Momento individual? Trabalho para isso. As coisas têm corrido bem, a equipa também tem ajudado e fico feliz por esse reconhecimento", frisou.Questionado sobre uma possível saída no mercado de inverno, o jogador brasileiro preferiu colocar o foco no próximo jogo do Boavista, frente ao V. Guimarães. "Eu só penso jogo a jogo. O nosso foco agora é o V. Guimarães e queremos ganhar, porque é um jogo importante para nós e para os adeptos" atirou.