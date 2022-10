«Há 2 anos que não me apitavas e continuas a mesma m...»: as palavras que levaram à expulsão de Petit

Petit foi expulso após o final do jogo com o Marítimo, no passado domingo, e vai cumprir um jogo de suspensão, tendo sido ainda multado em 1.632 euros. Tudo por palavras dirigidas ao árbitro Luís Godinho, reproduzidas no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF: "Há 2 anos que não me apitavas e continuas a mesma merda."Germano Pires, adjunto de Petit, também foi punido com um jogo de suspensão e multa de 612 euros, por "comportamento irresponsável, saindo deliberadamente da área técnica para protestar decisões da equipa de arbitragem".O Boavista foi multado em 1.479 euros por comportamento incorreto do público.