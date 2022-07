Hajduk Split apresenta proposta por Chidozie

O Hadjuk Split está interessado na contratação de Chidozie, defesa-central do Boavista, e até já apresentou uma proposta concreta ao emblema do Bessa. Segundo apurou, em cima da mesa está uma oferta para um empréstimo de uma temporada, com uma opção de compra no valor de dois milhões de euros.O nigeriano, refira-se, é um dos dossiês que a SAD tem para resolver, até por causa da questão do ordenado alto. Por essa razão, a possibilidade de aliviar esse encargo, aliada à hipótese de um encaixe futuro, pode ser a saída ideal para todas as partes.Na última temporada, recorde-se, Chidozie esteve cedido ao Alanyaspor.