Hajduk Split vem a Portugal negociar a compra definitiva de Chidozie

O Hajduk Split está fortemente empenhado na contratação a título definitivo de Chidozie, tendo planeada uma viagem a Portugal em breve para negociar a aquisição do central nigeriano.De acordo com as informações recolhidas por Record, os responsáveis do clube croata não estarão interessados em pagar o valor da opção de compra que ficou acordada entre as partes aquando do empréstimo, no verão do ano passado, mas admitem deixar o Boavista com uma parte do passe, possibilitando assim aos axadrezados um encaixe numa futura venda.Chidozie fez uma grande época ao serviço do Hajduk Split, onde foi peça decisiva na conquista da Taça da Croácia. O central, de 26 anos, esteve em 36 jogos, sendo que 29 deles foram na qualidade de titular.O internacional nigeriano, recorde-se, chegou a Bessa, no verão de 2020, proveniente do FC Porto, tendo os axadrezados desembolsado 5 milhões de euros pela sua contratação.Depois de uma temporada bem conseguida no Boavista, Chidozie foi cedido aos turcos do Alanyaspor, de onde seguiu para o Hajduk Split. Na Croácia, o nigeriano realizou a melhor época da sua carreira.