Hamache com um mês de paragem

Hamache não vai falhar apenas o jogo de domingo à noite, frente ao FC Porto, mas também, pelo menos, os três seguintes do Boavista. Isto numa perspetiva otimista, pois o lateral franco-argelino confirmou hoje a lesão muscular na face posterior da coxa esquerda que sofreu no Jamor, frente ao Belenenses SAD, onde foi rendido por Filipe Ferreira pouco antes do intervalo.Foi o próprio jogador que anunciou o tempo de ausência na sua conta pessoal do Instagram."Depois da ressonância magnética, tenho a triste notícia para vos dar que estarei quatro semanas ausente. Vou regressar ainda mais forte e ajudar nos objetivos da equipa. Vamos Boavista", disse o defesa-esquerdo