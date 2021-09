Hamache enervou a Luz

O lateral-esquerdo do Boavista Hamache irritou o Estádio da Luz quando se lesionou. O franco-argelino, de 22 anos, saiu combalido de um lance com Diogo Gonçalves e esteve fora de campo a receber assistência, mas acabou por voltar ao relvado alguns minutos depois. O certo é que não aguentou muito tempo e ficou estendido no relvado, obrigando o Benfica a travar uma jogada de ataque. Hamache, que acabou por ser substituído por Filipe Ferreira logo aos 25 minutos, saiu em braços ao invés de usar a maca que entretanto entrara dentro de campo, perante a contestação generalizada da bancada.