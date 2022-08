Hamache esteve no aeroporto, mas garante: «Não saí»

Hamache esteve muito perto de reforçar o Dnipro, mas o futuro pode já não passar por aí. O lateral até esteve no aeroporto, mas, numa mensagem publicada depois, garantiu que ainda não saiu."Recebi muitas mensagens de adeptos do Boavista que me tocaram muito. Quero dizer que neste momento ainda estou no Boavista. Não saí", escreveu nas redes sociais.