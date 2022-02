Hamache homenageou Rayan: «Um pequeno mas tão grande herói»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por N CH (@yanis.hamache)

Yanis Hamache viveu de forma muito particular os acontecimentos dos últimos dias em Marrocos e fez questão de homenagear este domingo, aquando do jogo com o Vizela, o menino Rayan, que foi retirado de um poço no sábado, mas que não resistiu aos ferimentos e morreu.Hamache posou para a habitual fotografia de grupo antes do início dos jogos colocando-se bem ao centro do 11 titular e com uma camisola oficial do Boavista nas mãos, com o nome Rayan nas costas e o número 5, a idade do menino marroquino.O jogador franco-argelino voltou a viver um momento de forte emoção, quando marcou um golo de penálti durante o encontro com o Vizela, no Bessa. Correu na direção do banco, pegou na camisola de Rayan, exibiu-a às bancadas e às câmaras, beijou-a e ajoelhou-se no relvado."Uma homenagem a este pequeno mas tão grande herói, um exemplo para todo o Mundo, uma mente de guerreiro, tu ficarás gravado em nós pequeno anjo. Partiste demasiado cedo. Rayan", escreveu Hamache, numa publicação nas redes sociais.