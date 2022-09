Hamache oficializado no Dnipro

O Boavista confirmou esta quinta-feira ter chegado a acordo com os ucranianos do Dnipro para a transferência a título definitivo de Hamache, lateral-esquerdo argelino.Os valores do negócio não foram revelados por qualquer uma das partes, mas os axadrezados confirmaram que reservam o direito de 20 por centos de mais valias de uma futura transferência do defesa, de 23 anos. Já o Dnipro confirmou que o lateral assinou por quatro épocas e vai vestir a camisola 13.Hamache, que entrava no último ano de contrato e cujos valores exigidos para renovar era incomportáveis para o clube, deixa o Boavista com 59 jogos disputados, seis golos e 11 assistências. Apesar desta saída, Petit conta ainda com várias alternativas para a posição, entre as quais está Ricardo Mangas, regressado após empréstimo ao Bordéus, bem como o reforço Bruno, Filipe Ferreira e o jovem Dabó.