Hamache reclama 20 mil euros ao Boavista e partilha alegadas mensagens com Vítor Murta

A polémica entre Hamache e o Boavista continua. Depois de o clube ter reagido às promessas que o lateral-esquerdo fez de revelar, o franco-argelino voltou à carga, recorrendo às redes sociais para reclamar uma dívida de 20 mil euros ainda por pagar e para mostrar mensagens que, alegadamente, enviava ao presidente Vítor Murta."Boa tarde, presidente, daqui fala Hamache. Não queria falar em frente a toda a gente, estou a escrever esta mensagem porque preciso realmente dos 20 mil euros, podem ajudar muito a minha mãe", pode ler-se numa primeira mensagem, datada de 16 de novembro de 2021.Ainda de acordo com as imagens publicadas, as tentativas de contacto sucedem-se até 6 de setembro, altura em que, após ameaçar recorrer à FIFA, recebe resposta. "Hamache, não me mandes mais mensagens que eu não te vou responder. Os nossos compromissos serão cumpridos e hás de receber o que tens de receber. Queres ir para os jornais, para a FIFA, etc, faz o que quiseres", retorquiu alegadamente o líder dos axadrezados.Entretanto, de referir que Yanis Hamache apagou as publicações que havia feito no Instagram. Ainda assim, deixou uma única na qual diz querer "enfatizar que há pessoas muito boas no clube".