Hipótese Boavista abre-se para David Simão

O médio David Simão, apurou Record, poderá ser a solução para satisfazer o desejo de Petit em reforçar o meio-campo do Boavista para a segunda metade da temporada.Sem clube desde que rescindiu com o AEK de Atenas, já no decorrer da presente temporada, David Simão é jogador livre, pelo que não acarreta custos com outro clube e encaixa no perfil desejado no Bessa.Agora com 31 anos, o médio já representou as panteras durante época e meia, entre 2017 e 2019, tendo realizado, no total, 45 jogos com a camisola axadrezada, nos quais apontou três golos e fez cinco assistências. Na única época completa que fez no Bessa, em 2017/18, o Boavista terminou o campeonato no 8.º posto a cinco pontos do último lugar europeu.O médio, de resto, tem vasta experiência no principal escalão do futebol português, onde soma 197 aparições. Na época passada, David Simão jogou no Moreirense por empréstimo do AEK.