Imprensa brasileira volta a colocar Sauer na rota do Botafogo

A imprensa brasileira voltou a colocar Gustavo Sauer na rota do Botafogo. Depois de uma primeira investida no mês passado, recusada pela SAD do Boavista, o 'fogão' volta à carga, de acordo com o 'Lance', que aponta o brasileiro como alvo da equipa de Luís Castro para a reta final do mercado, que fecha no próximo dia 12, terça-feira.O referido portal aponta a esperança acrescida do Botafogo de que o negócio possa chegar a bom porto pelo facto de o Boavista não estar em risco de despromoção nem estar na luta pelos lugares de acesso às competições europeias.O jogador, de 28 anos, é desejado em definitivo pelo emblema do Rio de Janeiro.