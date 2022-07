Internacionais estão de volta ao Bessa

Os internacionais do Boavista que estavam autorizados a regressar mais tarde ao trabalho já se apresentaram no Bessa na manhã desta 2.ª feira.Assim, Petit já conta a partir de hoje com Cannon, Gorré, Hamache, Makouta e Vukotic, todos eles que entraram mais tarde no período de férias devido obviamente à presença nos compromissos das respetivas seleções.Deste grupo, como se sabe, há alguns jogadores, como é o caso de Hamache e Cannon, que têm sido muito cobiçados e até pode ser que algum deles ainda abandone o Bessa durante a atual reabertura do mercado de verão.