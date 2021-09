Internacional camaronês a caminho do Boavista

O Boavista continua a adicionar reforços às suas linhas mais avançadas. Desta vez é Paul-Georges Ntep, internacional pelos Camarões, a estar apontado às panteras.





Com 29 anos, o avançado fez toda a formação pelas seleções mais jovens de França, chegando mesmo a atuar duas vezes com a camisola A dos Bleus. No entanto, o natural de Douala nos Camarões, escolheu representar a seleção do seu país natal e conta já com um golo em 6 internacionalizações.O ex-jogador do Guingamp e do Wolfsburgo pode assinar a custo zero, com um ano de contrato à sua espera. Tanto em França como em Portugal corre a notícia de que o camaronês deve chegar esta sexta-feira à cidade do Porto, estando a oficialização dos axadrezados para breve.