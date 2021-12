Italianos na peugada de Porozo

Jackson Porozo pode estar de saída do Bessa já no mercado de janeiro, isto se entretanto a abordagem concreta de um clube italiano da Série A que já chegou à SAD axadrezada se concretizar em proposta efetiva.O interesse no internacional equatoriano não é novo, mas desta vez a abordagem foi suficientemente séria, ao ponto de se falar em números para uma transferência que pode rondar os 4,5 milhões de euros, um valor obviamente considerado interessante pelos axadrezados, sendo que há ainda mais clubes, de outras paragens, que já manifestaram o seu interesse, mas não avançaram ainda com valores.Certo é que Porozo, defesa-central de 21 anos, tem sido habitual titular na defesa do Bessa, com 13 jogos esta época e só falhou o último jogo, frente ao Moreirense, devido a castigo.Registe-se que Porozo esteve com um pé fora do Bessa na última reabertura do mercado em agosto, falando-se do interesse efetivo dos franceses do Bordéus e dos mexicanos do Tigres, sendo que estes avançaram mesmo com uma proposta de 3,5 milhões de euros que o Boavista recusou por considerar precisamente que podia realizar um encaixe maior na abertura do mercado de janeiro.