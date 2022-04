Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Boavista deu, esta segunda-feira, início à venda de bilhetes para a receção ao Sporting, agendada para 25 de abril e a contar para a 31.° jornada da Liga Bwin.A compra de ingressos está disponível para sócios com as quotas de março em dia, por um preço de 7,5 euros, enquanto sócios menores de idade terão bilhete gratuito. Os bilhetes para o Topo Norte, zona alusiva aos adeptos visitantes, estão disponíveis por 25 euros.O Boavista-Sporting está marcado para as 20h30, da próxima segunda-feira.