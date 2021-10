Jackson Porozo é baixa no Boavista para as próximas semanas

Contrariedade para João Pedro Sousa. Jackson Porozo, defesa-central de 21 anos, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e é baixa no conjunto axadrezado para as próximas semanas.





Dessa forma, a linha defensiva dos boavisteiros no jogo com o Rio Ave, a contar para a Taça de Portugal, é composta por Marcelo Djaló, Tiago Ilori e Javi García. Miguel Reisinho é o outro indisponível por lesão no conjunto liderado por João Pedro Sousa.Em 2021/22, Jackson Porozo soma nove jogos pelo Rio Ave.