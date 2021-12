Jackson Porozo: «O empate bastava, mas queríamos a vitória»

Titular na goleada do Boavista ao Sp. Braga por 5-1 , que colocou os axadrezados na final four da Allianz Cup, Jackson Porozo mostrou-se naturalmente satisfeito pelo resultado conseguido e assumiu que para o alcançar foi preciso muito trabalho."Muito feliz, porque custou-nos um pouco a conseguir esta vitória, foi preciso muito trabalho, mas esta equipa merece. Agradecer aos adeptos que sempre nos apoiaram. Estou muito feliz, que continuem a apoiar-nos porque domingo temos um encontro importante. Só precisávamos de um empate, mas não viemos com essa mentalidade. Não queríamos só o empate, queríamos a vitória, porque era algo que já não conseguíamos há muito tempo. O empate bastava, mas queríamos a vitória para o grupo ficar feliz e jogar mais tranquilo no domingo. Trabalhámos muito e hoje tivemos a oportunidade conseguir esta linda vitória", comentou à SportTV.E quanto a ganhar a Taça da Liga, a mensagem é clara: "É um objetivo nosso. Estamos focados nisso, vamos continuar a lutar e queremos ganhar esta Taça, porque é importante para nós."