Javi García está fora do jogo em Braga

Javi García está fora do jogo do Boavista em Braga, no próximo domingo à noite. O capitão dos axadrezados foi sujeito esta manhã a exames complementares de diagnóstico que confirmaram uma lesão muscular na coxa esquerda, problema que não está diretamente ligado ao anterior e que já tinha implicado um mês de ausência para o espanhol.





Recorde-se que Javi García tem sido utilizado por João Pedro Sousa como defesa, formando o habitual trio mais defensivo dos axadrezados e teve de sair mais cedo do jogo com o Estoril devido a este novo problema muscular.