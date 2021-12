Javi García inconsolável: «Pontos que já não voltam»

O Boavista voltou a perder pontos no período de descontos pela segunda jornada consecutiva e o espanhol Javi García foi ágil a salientar a necessidade de reforçar a concentração que valeu a derrota frente a Arouca e o empate com os madeirenses. "Temos de corrigir estas situações, porque era uma boa oportunidade para ganhar, principalmente depois de ficarmos com um a mais. Devíamos ter controlado melhor as coisas, dado que os pontos que vão já não voltam", defendeu o central.

Pelo lado do Marítimo, Beltrame deu corpo à ansiedade de responder ao golo madrugador dos axadrezados: "Foi muito difícil, mas conseguimos empatar e este é o espírito, porque não só a resposta foi boa, como demonstrámos que podemos fazer melhor no futuro".